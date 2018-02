Identificado atirador do aeroporto de Los Angeles O FBI informou nesta sexta-feira a identidade do homem que matou a tiros duas pessoas no Aeroporto de Los Angeles, ontem, junto ao balcão da companhia aérea israelense El-Al. O tiroteio deixou dois cidadãos israelenses mortos e quatro pessoas feridas. Hesham Mohamed Hadayet, de 41 anos (foto), foi morto por um segurança do aeroporto. Ele morava em Irvine, a 70 km de Los Angeles, e estava no país desde 1992. Durante uma busca na casa de Hadayet, a polícia encontrou munição. O porta-voz do FBI, Matt McLaughlin, disse que Hadayet, apesar de não ter nacionalidade norte-americana, tinha permissão para trabalhar no país. Ele trabalhava como motorista de limusine. Hadayet já havia sido fichado pela polícia, mas a motivo não foi divulgado. O FBI comentou que as autoridades não descartam que a ação do egípcio possa ter sido um ato terrorista, mas o mais provável é que tenha sido um crime racial. Hadayet era casado e pai de dois filhos, que estariam vivendo no Egito, informou o agente do FBI. Em Jerusalém, um alto membro do governo, próximo ao primeiro-ministro Ariel Sharon, disse que ?não há dúvida de que o tiroteio em Los Angeles foi um atentado terrorista?. ?Agora, esperamos os resultados oficiais das investigações?, declarou o funcionário israelense, que pediu anonimato. Fonte do governo federal, no entanto, informou ontem que tudo leva a crer que tenha sido um ato isolado, e não um ato terrorista.