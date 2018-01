Identificado corpo de brasileiro vítima de atentado em Bali O Centro de Comunicação Social do Exército informou que foi identificado neste sábado o corpo do sargento brasileiro Marco Antonio Farias, morto na explosão ocorrida em Bali em 12 de outubro. Até hoje, 133 das 184 vítimas fatais do atentado tinham sido identificadas. O corpo de Farias deverá ser liberado para voltar ao Brasil apenas na quarta-feira. Ele será sepultado na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Gaúcho, o sargento de 24 anos estava de licença em Bali. Ele embarcou em junho para o Timor Leste onde se integrou à Força de Manutenção da Paz da Organização das Nações Unidas, que atua naquele país. Solteiro, o sargento deveria regressar ao Brasil em dezembro.