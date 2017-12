Identificado corpo de menina hispânica encontrado em Las Vegas Depois de diversas semanas de investigação, a polícia americana identificou o cadáver de uma menina hispânica de apenas três anos de idade encontrada num cesto de lixo e concluiu que a criança morreu depois de ser espancada pelo namorado de sua mãe. O corpo de Crystal Figueroa foi encontrado em 12 de janeiro atrás de um conjunto habitacional na periferia de Las Vegas. A polícia teve dificuldade para identificá-la e foi obrigada a distribuir panfletos com uma foto retocada da menina para conseguir informações sobre sua identidade. Os panfletos foram entregues nos Estados americanos de Nevada e Califórnia e atém mesmo no vizinho México. A mãe da menina, Gladys Pérez, e seu namorado Marc Anthony Colón foram detidos na quinta-feira em diferentes pontos dos Estados Unidos. Colón, Pérez e suas duas filhas viajaram a Las Vegas em dez de janeiro em busca de emprego. No dia seguinte, porém, Colón perdeu boa parte do dinheiro do casal jogando nos cassinos da cidade. Durante uma discussão, Cólon teria batido em Pérez e em sua filha mais nova. O cadáver da menina apresentava diversos sinais de espancamento. De acordo com o boletim de ocorrência, a menina morreu quando o casal tentava levá-la a um hospital na manhã seguinte, quando ela apresentou sintomas como vômitos e cãibras. O casal foi indiciado por assassinato, abuso de menor e conduta negligente, concluiu a polícia.