Identificado corpo de suposto terrorista Legistas israelenses identificaram um corpo encontrado numa praia na costa do Mediterrâneo como sendo o de um britânico que teria tentado detonar os explosivos atados a seu corpo perto de um bar de Tel-Aviv, mas fugiu depois de não conseguir explodir a carga. Especialistas disseram que o homem morreu afogado. O homem foi identificado como Omar Khan Sharif, de 27 anos, natural de Derby, centro da Inglaterra. A identificação foi possível depois de a família fornecer amostras de DNA ao Instituto de Medicina Legal de Israel por intermédio de detetives britânicos, disse o doutor Yehuda Hiss, diretor do instituto. O corpo de Sharif foi encontrado em 12 de maio. A polícia de Israel confirmou a identificação, mas não diz quando ele morreu. Sharif é o suposto cúmplice de Asif Hanif, de 22 anos, proveniente do bairro londrino de Hounslow. Em 30 de abril, Hanif detonou os explosivos que destruíram o Mike´s Place, um bar popular de Tel-Aviv freqüentado por estrangeiros e imigrantes. Hanif suicidou-se e causou a morte de uma garçonete e dois músicos. Os explosivos levados por Sharif não foram detonados e a polícia iniciou uma grande operação de buscas. Não estava claro se Sharif feriu-se no ataque.