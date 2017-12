Identificado o 46º caso de vaca louca na Itália O Ministério da Saúde da Itália informou esta semana a identificação do 46º foco de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), ou doença da vaca louca, no país. O caso foi encontrado em um bovino abatido aos cinco anos de idade proveniente de uma fazenda de Ragusa, leste da Sicília. Desde janeiro, quando começou a realizar os testes para identificação da doença, a Itália já examinou 440 mil animais. Suspeita-se que a vaca louca seja a principal causa do mal de Creudtzfeld-Jacob, que afeta o sistema nervoso humano e é mortal. As informações são da Dow Jones.