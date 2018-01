Identificado um dos suicidas que tentaram matar Musharraf Foi identificado hoje um dos três suicidas que participaram na quinta-feira da segunda tentativa de assassinato em 11 dias contra o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf. Diversos suspeitos já estão detidos, informou o ministro do Interior, Faisal Saleh Hayat. Ele se recusou revelar a identidade do suicida ou quem era o principal suspeito de planejar o ataque com dois carros-bomba. Mas analistas apontaram uma longa lista de inimigos de Musharraf, que vai da rede extremista Al-Qaeda, de Osama bin Laden, a militantes locais ou mesmo radicais islâmicos no Exército. Os investigadores disseram nesta sexta-feira que pelo menos um dos suicidas era estrangeiro, aumentando a possibilidade de que extremistas internacionais tenham organizado o atentado. O ministro de Informação, Rashid Ahmed, disse à The Associated Press que o governo identificou o homem pelos restos de sua cabeça, que foi lançada a cerca de 300 metros de distância de uma das picapes cheias de explosivos que foram jogadas contra o comboio de Musharraf em Rawalpindi. Segundo Ahmed, testemunhas disseram à polícia que todos os suicidas tinham barba e cabelos longos, como o homem cujos restos encontrados apontam para um envolvimento estrangeiro. "Parece que ele não era paquistanês", afirmou, sem dar mais detalhes. Ahmed disse à TV paquistanesa que testemunhas viram pelo menos um dos suicidas lendo uma cópia do Corão, o livro sagrado islâmico, antes do ataque. Agentes do serviço de inteligência não descartam um possível envolvimento de islâmicos nos quadros das Forças Armadas.