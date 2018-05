Identificados 4 milhões de judeus mortos no Holocausto O Memorial do Holocausto de Israel (Yad Vashem) anunciou hoje ter identificado quatro milhões dos cerca de seis milhões de judeus mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O Yad Vashem publicou, em 2004, uma base de dados com os nomes das cerca de três milhões de vítimas conhecidas do Holocausto em sua página na internet. O objetivo da entidade é relacionar os nomes e manter viva a memória das vítimas.