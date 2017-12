Identificados dois envolvidos no ataque ao Congresso da Venezuela, diz jornal

Os personagens envolvidos no ataque à Assembleia Nacional da Venezuela no dia 5 de julho por coletivos chavistas foram descobertos nesta terça-feira, 11, segundo o jornal El Nacional.

Na semana passada, um grupo com entre 80 e 200 militantes chavistas invadiu o Congresso armado com paus, bombas caseiras e armas de fogo e agrediu parlamentares opositores, jornalistas e funcionários do Legislativos. Ao menos 15 pessoas ficaram feridas, entre elas 5 deputados.

Em um vídeo divulgado ao jornal, há um áudio no qual é possível detectar os militares concordando com o ataque aos deputados e funcionários da Assembleia. A partir desse arquivo foram identificados os nomes de “Repollo” e “Francis”.

Na gravação são mencionados “Golfo noviembre Lugo” - identificado como o coronel Bladimir Lugo, acusado pelo Ministério Público de violação de direitos humanos - e “Diamante 1”, que seria o próprio presidente, Nicolás Maduro.

Segundo a publicação, há uma discussão sobre se eles iriam permitir a saída dos funcionários do Congresso. “Repollo” defende que se permita pois era a ordem dada por Maduro ao coronel Lugo.

Na conversa ainda ouve-se um terceiro personagem - “Pícua” - cujo rosto é desconhecido.