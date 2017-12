Identificados dois presos que se suicidaram em Guantánamo As autoridades da Arábia Saudita confirmaram neste domingo os nomes dos dois presos que se suicidaram junto com um iemenita, em Guantánamo. De acordo com a agência de notícias SPA , os dois mortos foram identificados como Manea Bin Shaman Bin Turki Al Habardi Al Otaibi e Yasser Talal Abdullah Yahya Al-Zahrani. O porta-voz do Ministério do Interior acrescentou que já foram iniciados os contatos oficiais para a repatriação dos corpos e enfatizou que serão tomadas todas as medidas necessárias para o retorno dos sauditas que permanecem presos em Guantánamo. Cerca de 450 pessoas continuam detidas na prisão sob suspeita de pertencerem à Al Qaeda, milícia afegã do talibã.