Identificados jovens que bateram em indigente nos EUA Dois jovens que bateram em um indigente e que foram filmados por câmaras de segurança, foram identificados pelas autoridades de Fort Lauderdale, ao norte de Miami, quando suas famílias foram entregá-los às autoridades. Segundo informa hoje a página na internet do jornal The Miami Herald, os rapazes, identificados como Thomas Daugherty, de 17 anos, e Brian Hooks, de 18, também são suspeitos de bater em outros dois indigentes na quinta-feira passada, um dos quais morreu. O episódio de violência, um de três similares ocorridos nos últimos dias na região, ocorreu nos terrenos da Flórida Atlantic University, onde as câmeras de segurança captaram a imagem dos dois jovens quando batiam com tacos de beisebol em uma vítima indefesa no chão. Segundo a Polícia, o sobrevivente desta surra avisou a um vigilante do centro de estudos e foi levado ferido a um hospital. O outro incidente aconteceu na localidade de Church by the Sea e a vítima, um sem-teto, também conseguiu pedir ajuda a um bombeiro. Norris Gaynor, de 45 anos, que também foi brutalmente golpeado no parque da Esplanada do Centro de Artes Cênicas do Condado Broward, ao norte de Miami, morreu por conseqüências dos golpes quando era levado ao Centro Clínicos Gerais do condado.