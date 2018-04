Identificados suspeitos de atentados contra Horta e Gusmão

A Polícia da ONU no Timor Leste identificou os primeiros suspeitos dos atentados de segunda-feira contra o presidente José Ramos Horta e o primeiro-ministro Xanana Gusmão, informou a rádio australiana ABC. Nenhum deles foi formalmente acusado, mas as forças de segurança internacionais estão interrogando 11 homens e aguardam o relatório do procurador-geral do país. Ramos Horta, que recebeu dois ou três tiros na região do abdômen, continua em estado grave, mas estável. O presidente do Timor Leste continua internado num hospital da cidade australiana de Darwin, para onde foi levado após uma cirurgia de emergência em seu país.