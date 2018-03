Idoso mata quatro membros de sua família no Japão

Um japonês de aproximadamente 70 anos foi detido nesta terça-feira, 24, acusado de matar quatro membros de sua família em Kashiba, na província de Chiba, informou a imprensa local. Segundo a agência local Kyodo, a Polícia encontrou esta manhã quatro corpos em uma casa de Kashiba. O suposto assassino, que também se encontrava no local, estava inconsciente e com a roupa manchada de sangue. A rede de televisão japonesa NHK indicou que os policiais foram à casa após receber uma ligação na qual um homem assegurava ter matado toda a sua família. Foram mortos uma mulher de 70 anos, outra de 40, um homem de 50 e uma menina de cerca de cinco anos, segundo a Kyodo. A Polícia explicou que os quatro corpos apresentavam golpes supostamente provocados com um martelo que foi encontrado na cozinha da casa.