Idosos ultrapassam crianças no Japão O número de japoneses com 65 anos ou mais ultrapassou o daqueles com menos de 15 anos pela primeira vez na história do Japão, informou hoje o Ministério da Administração Pública. Segundo os dados, o Japão tinha 22,27 milhões de pessoas acima de 65 anos - 17,5% da população total de 126,92 milhões - no censo realizado no ano passado. A contagem, realizada a cada cinco anos, descobriu também que o número de japoneses com menos de 15 anos era de 18,45 milhões, ou 14,5% do total da população. De acordo com o chefe da divisão de estatísticas do ministério, Hideo Umezawa, esta foi a primeira vez que o número de velhos superou o de crianças desde que o censo começou a ser realizado, em 1920. Como base de comparação, Umezawa afirma que o número de idosos nos Estados Unidos no mesmo período era de 12,5%; na Espanha, de 17%, na Grã-Bretanha, 16%; e na Alemanha, 16,4%. No início deste mês, um outro estudo governamental indicou que mais de um em quatro japoneses deverá ter mais de 65 anos em 2020, transformando o Japão na nação com o maior número de idosos do plantea. O Japão tem a maior expectativa de vida do mundo, tanto para homens (77,1 anos), como para mulheres (83,99), segundo dados governamentais.