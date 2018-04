Iêmen anuncia prisão de financiador da Al-Qaeda Um integrante do Ministério do Interior do Iêmen disse hoje que o "maior e mais importante financiador" da rede terrorista Al-Qaeda no Iêmen e na Arábia Saudita está detido no país. Trata-se do saudita Hassan Hussein Bin Alwan, acusado de ajudar a formar um grupo armado no Iêmen e de financiar as atividades da organização. O Iêmen, terra natal de Osama Bin Laden, é o mais pobre e um dos mais instáveis países árabes. As informações são da Associated Press.