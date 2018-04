Iêmen anuncia que Hadi foi eleito presidente com 99,8% dos votos

Em entrevista coletiva, o presidente da Comissão, Mohammed Said al Hakimi, disse que Hadi, o único candidato que se apresentou às eleições, obteve mais de 6,5 milhões de votos, o que representa 99,8% dos sufrágios.

Al Hakimi também acrescentou que 15.974 pessoas votaram contra a escolha de Hadi, o vice-presidente do Iêmen desde 1994 e presidente interino desde que o líder Ali Abdullah Saleh deixou o cargo em novembro.

Neste sábado, diante do Parlamento, Hadi deverá realizar seu juramento, porém, a cerimônia oficial de transferência de comando, que contará com a presença de Saleh, será realizada somente na próxima segunda-feira.

A eleição de Hadi supõe a saída definitiva de Saleh do poder, o principal objetivo da revolta que explodiu há mais de um ano ao calor dos levantamentos populares da Tunísia e do Egito.

O pleito presidencial, que convocou mais de 10 milhões de iemenitas às urnas, foi realizado com tranquilidade e com grande participação na maior parte do país.

Alguns separatistas sulinos, no entanto, tentar impor um boicote ao pleito e efetuaram vários ataques violentos, causando a morte de pelo menos três soldados e uma criança.