Iêmen: Bombardeios matam pelo menos 45 pessoas

Segundo as autoridades, centenas de moradores fugiram do distrito de Dar Saad, ao norte de Áden, em meio a bombardeios dos rebeldes, que se intensificaram a partir deste domingo. Ambulâncias foram enviadas para diversas áreas na cidade, levando os feridos a vários hospitais, incluindo alguns administrados pelo grupo de ajuda internacional Médicos Sem Fronteiras. Os oficiais falaram sob condição de anonimato, pois não estavam autorizados a conversar com jornalistas.

O bombardeio foi intenso no bairro de Sharqiya. "Foi um bombardeio após o outro desde a manhã. Estamos sentindo que a casa vai desabar sobre as nossas cabeças", disse Arwa Mohammed, moradora de Sharqiya, que se trancou em um quarto com a família de sete integrantes por segurança. Ela disse que um barraco nas proximidades estava queimando por causa do bombardeio, mas que os moradores fugiram antes de o local ser atingido.

Hassan Boucenine, chefe da Médicos Sem Fronteiras no Iêmen, disse que a situação é "muito, muito difícil". Ele descreveu o bombardeio em Dar Saad como vindo do norte e do leste e ferindo em grande parte civis. As instalações médicas da organização receberam 50 feridos e 25 corpos.

Os combatentes apoiados pela Arábia Saudita, que tem seu avanço facilitado por ataques aéreos da coalizão liderada pelos sauditas, empurraram os rebeldes para fora do aeroporto de Áden e de dois bairros importantes na semana passada. Os rebeldes prometeram retaliar. Áden tem sido palco de alguns dos combates terrestres mais intensos no país desde março. Fonte: Associated Press.