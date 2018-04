Iêmen detém duas mulheres suspeitas de terem enviado pacotes-bomba

A Casa Branca acusa a Al-Qaeda na Península Arábica - filial do grupo de Osama bin Laden, que opera no Iêmen. O presidente Barack Obama telefonou ao primeiro-ministro britânico, David Cameron, e ao rei da Arábia Saudita, Abdallah bin Abelaziz, para discutir os ataques frustrados. Segundo o governo britânico, o artefato detectado no aeroporto de East Midland seria capaz de derrubar o avião da UPS. A França pediu a suas empresas de transporte aéreo que deixem de operar em solo iemenita. A Alemanha proibiu a entrada no país de carga vinda do Iêmen.