Iêmen diz que avião acidentado passou por inspeção em maio

"Foi uma ampla inspeção realizada no Iêmen... com especialistas da Airbus", disse Khaled Ibrahim al-Wazeer à Reuters por telefone desde a capital iemenita Sanaa. "(A inspeção) estava de acordo com os padrões internacionais."

Uma criança de 5 anos foi o único passageiro resgatado até o momento do acidente com o Airbus 310-300, que levava 153 pessoas em um voo de Sanaa a Moroni, a capital de Comores, próximo de Madagascar.

A prioridade do Iêmen se concentra em encontrar mais sobreviventes, disse o ministro, acrescentando que a busca pela caixa-preta ainda não começou.

(Reportagem de Inal Ersan)