Iêmen diz que EUA liberaram navio com Scuds Funcionários do Ministério do Exterior iemenita disseram que um carregamento de mísseis Scud da Coréia do Norte, apreendido pela Marinha americana, foi liberado, e o navio estava seguindo para um porto no Iêmen. As autoridades, que pediram para não ser identificadas, disseram que o carregamento foi liberado após contatos de alto nível entre o Iêmen e os Estados Unidos.