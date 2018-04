Iêmen diz que forças de segurança mataram líder da Al Qaeda

As forças do governo iemenita mataram um líder da Al-Qaeda durante tiroteio numa província do sudeste do país. Os militantes responderam com uma emboscada, que matou dois soldados e feriu outros quatro na quarta-feira, afirmaram autoridades da área de segurança.

O Iêmen intensificou as operações contra a Al-Qaeda na Península Arábica (AQAP) desde que o grupo assumiu a responsabilidade pela tentativa fracassada de explodir um avião norte-americano com destino a Detroit em 25 de dezembro.

As autoridades afirmaram que as forças de segurança vasculhavam montanhas numa perseguição a 25 militantes que escaparam de batidas realizadas na terça-feira na província de Shabwa, no sudeste do país.

Eles afirmaram que Abdullah al-Mehdar, de 47 anos, identificado como líder de uma célula da Al-Qaeda em Shabwa, foi morto durante a noite num intenso tiroteio com as forças de segurança que cercavam a casa dele.

Quatro militantes foram presos na terça-feira e outros escaparam, afirmaram as autoridades. Uma delas disse que os soldados iemenitas foram emboscados numa retaliação à operação de segurança.

O ministro das Relações Exteriores do Iêmen, Abubakr al-Qirbi, disse à Reuters que o Iêmen precisa de ajuda norte-americana na área de segurança para que o país consiga combater a Al Qaeda, mas que a nação árabe necessita ainda de um apoio à economia para garantir sucesso no longo prazo.

"As nossas agências de segurança são capazes de combater as ameaças terroristas", afirmou ele, acrescentando que as unidades antiterrorismo e de guarda costeira precisam de apoio do exterior em treinamento, equipamento e troca de informação de inteligência.

"No entanto, uma solução militar ou da área de segurança não é suficiente. Portanto, a comunidade internacional tem de prestar mais atenção às necessidades econômicas e de desenvolvimento do Iêmen", disse Qirbi.