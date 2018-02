Iêmen liberta oito reféns e mata sete militantes

O mais alto organismo de segurança do país disse que o episódio aconteceu na província de Hadramawt. Entres os reféns, estavam seis iemenitas, um saudita e um cidadão etíope.

O Ministério do Interior do Iêmen emitiu um aviso na segunda-feira de que vários membros da organização Al-Shabab, ligada À Al-Qaeda, entraram no país com o objetivo de realizar ataques contra o governo e instituições estrangeiras.

A Al-Shabab reivindicou a responsabilidade pelo ataque a um ônibus na última semana no norte do Quênia em que 28 não muçulmanos foram mortos. Os rebeldes somalis disseram que o ataque foi uma retaliação diante do fechamento de quatro mesquitas no Quênia por autoridades locais. Fonte: Associated Press.