Iêmen: Local de votação explode na véspera de eleições Homens armados explodiram um local de votação na cidade de Aden, no sul do Iêmen, apenas um dia antes de o país ir às urnas para endossar o vice-presidente do país como chefe de estado. Um funcionário da segurança disse que os homens armados dispararam uma granada propelida por foguete no local nesta segunda-feira, e depois fugiram. Ninguém se feriu e a polícia está procurando os suspeitos.