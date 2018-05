Iêmen mata 11 militantes da Al-Qaeda, diz governo Tropas do Iêmen mataram 11 militantes da rede terrorista Al-Qaeda, dois deles cidadãos iemenitas, durante um confronto no sul do país, informou o Ministério de Defesa hoje. O presidente do país, Ali Abdullah Saleh, enfrenta uma série de protestos por reformas políticas e pelo fim de seu governo. No poder desde 1978, ele se recusa a deixar o posto e disse anteriormente que pretende cumprir até o fim seu mandato, que vai até 2013. As informações são da Dow Jones.