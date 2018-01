Iêmen terá cessar-fogo de sete dias durante negociações de paz

SANAA - Um cessar-fogo entrará em vigor no Iêmen a partir de zero hora (19H00 de Brasília) de terça-feira, 15, pouco antes do início das negociações de paz com mediação da ONU, previstas também para terça-feira na Suíça, anunciou Muin Abdlmalak, integrante da delegação do governo.

O cessar-fogo deve ter duração, a princípio, de sete dias, com possibilidade de prorrogação, de acordo com uma informação divulgada pela presidência do Iêmen no dia 8 de dezembro.

"O cessar-fogo entrará em vigor na segunda-feira à meia-noite. Esperamos que os milicianos respeitem desta vez", disse Abdelmalak, em referência aos rebeldes xiitas houthis, apoiados pelo Irã, em guerra contra as forças leais ao presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi, que conta com o apoio da Arábia Saudita.

O porta-voz dos houthis, Mohammed Abdel Salam, confirmou no sábado a disposição de seu grupo a respeitar um cessar-fogo. O porta-voz acrescentou que o movimento acredita que essas conversas culminarão em um acordo que ponha um fim ao conflito.

"Temos indícios de que os encontros de Genebra levarão a um acordo que ponha fim à guerra", disse Abdel Salam em entrevista coletiva no aeroporto de Sanaa antes de viajar para Omã, a caminho da Suíça.

O responsável houthi acrescentou que a situação atual é "propícia para que desta vez, mais do que nunca, a guerra acabe". Além disso, ele afirmou que "qualquer diálogo político em meio à continuação do conflito será um fracasso".

As delegações dos dois grupos em conflito estarão compostas por 12 pessoas cada uma, das quais oito serão negociadores e quatro assessores.

A ONU procura acordar em Genebra, além da implementação do cessar-fogo (que não se respeitou em outras ocasiões), o acesso da ajuda humanitária para a população, a retirada das milícias e grupos armados de várias partes do país, assim como a gestão do armamento no Iêmen.

A guerra civil no Iêmen, que além da participação das forças governamentais e dos rebeldes houthis também tem a participação do braço local da Al-Qaeda e do grupo Estado Islâmico, provocou, segundo a ONU, mais de 5.000 mortes, metade civis, desde o início da intervenção em março de uma coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita, país vizinho do Iêmen. / AFP e EFE