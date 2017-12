Iemenita preso teria sido o assassino de Daniel Pearl Um suposto integrante da Al-Qaeda preso junto com o suposto organizador dos atentados de 11 de setembro, Ramzi Binalshibh, foi identificado como um dos assassinos do repórter do Wall Street Journal, Daniel Pearl, informou um oficial da polícia paquistanesa. A notícia seria a mais forte evidência até agora de uma conexão entre a Al-Qaeda e o seqüestro e assassinato de Pearl, mas pode complicar o caso do governo contra quatro homens já condenados pelo crime. O oficial da polícia, que exigiu anonimato, afirmou que a identificação foi feita por Fazal Karim, um dos três paquistaneses detidos mas não acusados no caso. Karim foi levado na sexta-feira para uma instalação da agência de inteligência do Paquistão onde 10 suspeitos, incluindo Binalshibh, estavam detidos, segundo o oficial. O grupo, iemenitas na maioria, foi preso em operações realizadas nos dias 10 e 11 de setembro. Karim identificou um dos iemenitas como integrante de um grupo de três árabes que assassinou Pearl três dias depois que ele tentou escapar, informou o oficial. O policial negou-se a dar o nome do suposto assassino de Pearl, mas disse que ele não estava entre os cinco suspeitos, incluindo Binalshibh, que foram entregues às autoridades dos EUA na segunda-feira e levados para outro país. Pearl, 38 anos, foi seqüestrado em 23 de janeiro em Karachi enquanto pesquisava ligações entre extremistas islâmicos paquistaneses e Richard C. Reid, que foi preso em dezembro num vôo de Paris para Miami com explosivos em seu calçado. Quatro militantes, entre eles o britânico Ahmed Omar Saeed Sheikh, foram condenados pelo crime em julho. Saeed foi sentenciado à morte por enforcamento e os outros três receberam pena de prisão perpétua. Todos os quatro apelaram da sentença.