Igreja argentina apoia governo sobre Malvinas

"É bom que o governo nacional tenha feito sua queixa contra a crescente militarização da região (ante à ONU)", afirmou o monsenhor Jorge Lozano à Rádio Mitre, de Buenos Aires.

Lozano, bispo da cidade de Gualeguaychú, na Província de Entre Ríos, mostrou-se a favor também de que o governo recorra a organismos internacionais "quando não há possibilidade de diálogo direto" com a Grã-Bretanha, que mantém a posse do arquipélago desde o século 19.

"Há uma coincidência entre os cultos religiosos e a sociedade em seu conjunto. Não queremos atravessar situações bélicas e sabemos que os conflitos devem ser solucionados por meio do diálogo", afirmou.

Para José María Arancedo, presidente da Conferência Episcopal Argentina (CEA), são "corretos e justos tanto a reivindicação de soberania (argentina) como o caminho diplomático escolhido (pelo governo de Cristina Kirchner)". Segundo o religioso, porém, "nem o oficialismo nem a oposição deveriam aproveitar-se dessa situação tão delicada, que diz respeito ao futuro de todos os argentinos".

A tensão entre Argentina e Grã-Bretanha subiu nas últimas semanas, com a proximidade do 30.º aniversário do início da Guerra das Malvinas.

O chanceler argentino, Héctor Timerman, acusou na sexta-feira o governo britânico, ante o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, de militarizar o Atlântico Sul. Timerman disse que, após a guerra, os britânicos passaram a ter "capacidade de atacar boa parte da Argentina, todo o Uruguai, uma parte do Chile e o sul do Brasil" com mísseis. Para o ministro, o poder militar do rival na região "quadruplicou". / EFE