Igreja brasileira faz campanha para ajudar o Iraque A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) iniciará no dia 27 uma campanha nacional para arrecadar dinheiro para ajudar as vítimas da guerra no Iraque. Segundo o secretário-geral da CNBB, dom Raimundo Damasceno, os fundos serão transferidos ao Iraque pelo grupo Caritas Brasileiro, vinculado ao Caritas Internacional. Veja o especial :