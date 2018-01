Igreja Católica da Venezuela está preocupada com a militarização do país Líderes da Igreja Católica expressaram preocupação nesta quarta-feira com a militarização na sociedade venezuelana e o que definiram como a perseguição de oponentes pelo regime do presidente Hugo Chávez. "A Venezuela presencia com assombro e desaprovação a promoção de um ambiente belicista e a militarização de nossa sociedade, incluindo a criação de milícias civis", disse o bispo Ovidio Perez. A afirmação é parte de um documento que assinala as preocupações da Conferência dos Bispos Venezuelanos, realizada nesta quarta-feira. A Conferência dos bispos também condenou a "suposta perseguição e discriminação por discrepâncias ideológicas", incluindo a prisão de oponentes por "atividades ligadas a suas posições políticas". Chávez constantemente pede aos venezuelanos que se preparem para uma possível invasão americana e armou grupo civis que são treinados por conselheiros militares para um batalha de guerrilha. Críticos argumentam que a meta real das milícias, que agregam centenas de partidários de Chávez, é criar meios de sufocar dissidente internos. O presidente venezuelano e a Igreja Católica do país têm um relacionamento abalado. O líder de esquerda diz que quer ter boas relações com os líderes católicos, que definiram sua liderança no passado como um "tumor".