Igreja Católica fecha acordo de US$ 100 milhões nos EUA A Diocese da Igreja Católica de Orange, na Califórnia, fez um acordo na Justiça para pagar mais de US$ 100 milhões para indenizar 87 pessoas que foram abusadas sexualmente por padres e outros funcionários do local, informou o jornal The New York Times. Até agora, a maior indenização da Igreja para esses casos havia sido paga no ano passado pela Arquidiocese de Boston: foram US$ 85 milhões para cerca de 500 vítimas de abusos. O processo que levou ao acordo em Orange está sendo mantido em sigilo.