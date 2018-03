Igreja Católica pede a Chávez que não haja represálias A Igreja Católica da Venezuela pediu ao presidente Hugo Chávez que impeça represálias contra os setores golpistas que tentaram derrubá-lo, disse um alto membro da hierarquia eclesiástica local em declarações à rádio colombiana Caracol. Falando sobre a necessidade de reconciliação, o presidente da Conferência Episcopal venezuelana, dom Baltasar Porras, disse que "a sociedade reclama retificação e diálogo, pois do contrário o conflito prosseguirá". O prelado manifestou que nesta hora Chávez não pode limitar-se a defender a constitucionalidade, mas também deve resgatar a legitimidade de seu governo, "que evidentemente não ficou clara". Na opinião de Porras, a Venezuela está envolvida em uma luta de classes e disse que "a tarefa que o país e o governo têm daqui por diante é muito grande". O dirigente eclesiástico revelou que familiares de militares golpistas, que se encontrariam presos, pediram sua intervenção para saberem onde se encontram os detidos. Porras também disse que o caso do presidente interino Pedro Carmona - o empresário que durou poucas horas à frente do Executivo - deve ser conduzido com "muita prudência e transparência". Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL VENEZUELA