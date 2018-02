Igreja Católica proclama primeiro santo indígena Numa cerimônia intercalada por rituais cristãos e indígenas, o papa João Paulo II canonizou nesta quarta-feira Juan Diego Cuauhtlatoatzin, convertendo-o no primeiro santo indígena da história da Igreja Católica, apesar das dúvidas em torno de sua real existência. Falando com clareza, apesar do indisfarçável cansaço, o papa voltou a defender o direito dos índios, como fizera um dia antes na Guatemala. A missa, realizada na Basílica de Guadalupe, durou duas horas e meia e reuniu 22 mil pessoas. Muitos fiéis assistiram à celebração do lado fora, em telões espalhados pela cidade. Depois de ser saudado por milhares de mexicanos que foram para as ruas enquanto ele passava em seu papamóvel (cujas janelas permaneceram abertas), o papa foi ovacionado ao entrar na basílica. Dançarinos com trajes típicos de guerreiros exibiram-se diante de João Paulo enquanto outros tiravam sons de conchas marinhas e tocavam instrumentos pré-colombianos. Padres leram trechos da Bíblia em espanhol e em náhuatl, a língua asteca. O pontífice pediu melhor tratamento aos índios das Américas. Aos mexicanos em particular, pediu que ajudassem a criar "maior justiça e solidariedade" para todos e que apoiassem "os povos nativos em suas legítimas aspirações, respeitando e defendendo os autênticos valores de cada grupo". "O México precisa dos indígenas, e esses povos precisam do México", disse o papa, arrancando aplausos dos presentes na basílica. Cerca de 10% da população mexicana, de 102 milhões de pessoas, é formada por indígenas. Um grande retrato oficial de Juan Diego foi levado para a basílica e colocada no fundo do altar. Trata-se de uma imagem controvertida. Muitos disseram que, na imagem, Diego se parecia muito mais com um conquistador espanhol do que com um humilde indígena. Alguns acadêmicos e até alguns clérigos crêem que a Igreja inventou a lenda de Juan Diego para arrebanhar as massas em favor dos conquistadores espanhóis. Pela tradição católica, a Virgem de Guadalupe apareceu a Diego em 1531. A ele é atribuído um milagre, o de ter salvado a vida de um jovem mexicano desanganado pelos médicos. Juan Diego é o 29º santo mexicano. Nesta quarta-feira, após a missa, o papa retornou ao prédio da Nunciatura do México, onde recebeu o presidente Vicente Fox para uma breve conversa. Na terça-feira, Fox - um fervoroso católico - provocou polêmica ao beijar o anel de João Paulo na sua chegada ao país. O gesto encerrou 150 anos de tradição política no país. Desde a fundação do Estado moderno mexicano, em meados do século 19, políticos têm se recusado a expressar publicamente sua fé para salientar a independência do Estado em relação à Igreja. O papa deixa o país amanhã, encerrando uma viagem de 11 dias, que teve escalas anteriores no Canadá e na Guatemala.