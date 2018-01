Igreja de Boston oferece US$ 55 milhões a vítimas de abuso A Arquidiocese de Boston ofereceu US$ 55 milhões para encerrar mais de 500 processos por abuso sexual cometido por padres, segundo documentos obtidos pela Associated Press e fontes próximas à negociação. A oferta surge uma semana depois de o arcebispo Sean Patrick O´Malley ter sido empossado como líder da quarta maior diocese católica dos Estados Unidos. O acordo resolveria as queixas feitas por homens e mulheres que dizem ter sido vítimas, durante a infância, de abusos cometidos por padres da arquidiocese, enquanto as autoridades eclesiásticas ignoravam denúncias nesse sentido.