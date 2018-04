Igreja é incendiada apesar de acordo entre líderes no Quênia

NAIRÓBI - Jovens queimaram uma igreja no Vale do Rift, no Quênia, neste sábado, 2, apesar do acordo entre governo e oposição para tentar pôr fim a semanas de derramamento de sangue. <br> <br> <a href=http://www.estadao.com.br/interatividade/Multimidia/ShowEspeciais!destaque.action?destaque.idEspeciais=505 target=_blank><u>Entenda o conflito no Quênia</u></a> <br> <Br> Uma multidão cercou a Igreja Evangélica Great Harvest, próxima a Eldoret, onde pelo menos duas pessoas se abrigavam, e ateou fogo. Uma testemunha disse que as pessoas que estavam dentro da igreja escaparam ilesas. <br> <Br> Na sexta-feira, o ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) Kofi Annan intermediou um acordo entre os políticos rivais no Quênia, incluindo medidas imediatas para coibir a violência pós-eleitoral que matou pelo menos 850 pessoas e desabrigou mais de 250 mil. <br> <Br> Tumultos, choques com as forças de segurança e revides étnicos eclodiram após o presidente Mwai Kibaki ter vencido a eleição de 27 de dezembro, que o rival Raila Odinga diz ter sido fraudada. O conflito, que vêm colocando a tribo Kikuyu, de Kibaki, contra a tribo Luo, de Odinga, manchou a imagem do país, há muito visto como um dos mais prósperos e estáveis da África ocidental. <br> <Br> Também ocorreram choques entre gangues representando as tribos Kisii e Kalenjin na estrada que liga as cidades de Kisii e Kericho, no Vale do Rift, disseram testemunhas. Elas afirmaram que a violência foi uma reação à morte do parlamentar de oposição David Kimutai Too, um kalenjin morto a tiros em Eldoret na quinta-feira por um policial de trânsito kisii. A polícia disse se tratar de crime passional, mas a oposição argumenta que foi um assassinato político. Ele foi o segundo parlamentar de oposição morto esta semana. <br> <Br> Na sexta-feira, além de prometerem o fim da violência, os partidos concordaram em discutir ajuda humanitária a refugiados e um modo de acabar com o impasse político. Eles esperam que isso aconteça nos 15 dias de negociações, iniciados em 29 de janeiro. <br> <Br> O conflito trouxe à tona décadas de disputas entre grupos tribais sobre a terra, a riqueza e o poder, desde o governo colonial britânico, e alimentadas por políticos quenianos nos 44 anos de independência.