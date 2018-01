Igreja e oposição temem fraude eleitoral no Paraguai Bispos da Igreja Católica paraguaia e porta-vozes da oposição manifestaram nesta segunda-feira seu temor sobre a possibilidade de que o governista Partido Colorado recorra à fraude nas eleições presidenciais do próximo domingo. Mas o porta-voz do Partido Colorado, Orlando Fiorotto, garantiu que o pleito do dia 27 será "limpo e transparente". Uma recente pesquisa atribui ao candidato governista Nicanor Duarte 38,1% das intenções de voto, seguido do banqueiro Pedro Fadul, do movimento Pátria Querida, com 28,8%. Referindo-se à próxima jornada eleitoral, monsenhor Claudio Gimenez, bispo da diocese de Caacupé, disse em sua mensagem de Páscoa que a corrupção, inclusive nas eleições, é um peso que o país carrega e que é preciso "uma mudança" no Paraguai. O deputado Blas Llano, do oposicionista PLRA, disse que já há "dezenas de fraudes pré-eleitorais, como a pressão do governo sobre os funcionários públicos, para que votem no candidato governista". Por sua vez, a Justiça eleitoral, por meio de seu porta-voz Carlos María Ljubetic, descartou "a possibilidade de fraudes através das urnas eletrônicas, uma vez que os equipamentos estão preparados para receber apenas um voto de cada vez".