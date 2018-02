Igreja Episcopal aprova bênção para casais gays

Cerca de 80% dos presentes na convenção votaram pela autorização de um rito para uniões homossexuais, pelos próximos três anos. Nos últimos anos, outras igrejas protestantes vêm derrubando barreiras para ordenação de gays e permitindo que congregações individuais celebrem uniões de gays e lésbicas. Entretanto, apenas um grande grupo protestante americano, a Igreja Unida de Cristo, aprova o casamento homossexual sem ressalvas.

A nova política episcopal prevê que cada bispo vai decidir se permite cerimônias de casais do mesmo sexo em sua diocese. Com sede em Nova York, a Igreja Episcopal é o braço norte-americano da Comunhão Anglicana, que reúne 77 milhões de membros em todo o mundo. Conservadores episcopais criaram uma denominação rival, a Igreja Anglicana na América do Norte.

O rito episcopal para casais gays será chamado de "Testemunho e Bênção de uma Aliança por Toda a Vida". Assim como o casamento tradicional, a cerimônia inclui orações e troca de votos e alianças. As informações são da Associated Press.