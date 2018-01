Igreja Episcopal tem o primeiro bispo gay nos EUA O bispo norte-americano Gene Robinson transformou-se neste domingo no primeiro sacerdote gay a liderar uma congregação da Igreja Episcopal nos Estados Unidos. Em uma cerimônia que reuniu 600 fiéis, Robinson foi nomeado como o novo líder da diocese de New Hampshire. Nos EUA, um grupo de bispos episcopais se opõe ao estilo de vida de Robinson. Eles argumentam que a homossexualidade viola as leis bíblicas. Robinson vive com seu companheiro há 15 anos e tem duas filhas de um casamento anterior.