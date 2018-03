Igreja nos EUA paga US$ 25,7 milhões por abuso sexual A arquidiocese de Louisville (Kentucky) iniciou nesta quarta-feira o pagamento de US$ 25,7 milhões de indenização a vítimas de abusos sexuais cometidos por padres e funcionários. A medida é resultado de uma das maiores ações legais contra a Igreja Católica e responde às denúncias de 243 pessoas que alegaram ter sofrido esses abusos. "Espero que este acordo seja um sinal de nossa disposição de ajudar a estancar sua dor", disse o arcebispo Thomas Kelly em mensagem às vítimas. Segundo o advogado William McMurry, a arquidiocese declarou possuir US$ 48 milhões em bens e tem 30 dias para transferir o dinheiro para uma conta em juízo.