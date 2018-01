Igreja Ortodoxa russa prepara reunificação A Igreja Ortodoxa Russa dá os primeiros passos para reunificar-se com um ramo estrangeiro que rompeu com o patriarcado após a revolução de 1917. O metropolitano Laurus, líder da Igreja Ortodoxa Russa fora da Rússia se reuniu com o patriarca Alexy II, no primeiro encontro do tipo. Ambos expressaram ?um desejo comum... de superar a trágica divisão de nosso povo, que foi resultado de revolução e guerra civil?. A Igreja no exílio cortou todos os laços com o patriarcado em Moscou depois que o patriarca Sergiy jurou lealdade ao governo comunista, em 1927.