Igreja pede tolerância religiosa na França A Igreja Católica francesa advertiu nesta quarta-feira que a "paz social" da França "está em perigo" em meio a cada vez maiores ataques contra objetivos judeus e emitiu um apelo urgente à tolerância religiosa. A Igreja exortou os responsáveis por uma onda de ataques contra alvos judeus a não utilizar a França para desafogar as tensões no Oriente Médio. A declaração foi emitida depois que dois atacantes lançaram bombas incendiárias contra uma sinagoga de Marselha ontem à noite. Os dispositivos caíram a pouco metros de policias que faziam a segurança do local, mas ninguém ficou ferido e a sinagoga não sofreu danos. Os atacantes fugiram. Outro templo judeu em Marselha foi consumido totalmente em um incêndio no domingo - uma de várias sinagogas que foram alvos de uma onda de violência contra judeus e locas religiosos judeus que coincide com a intensificação das tensões no Oriente Médio. Na Bélgica, dois coquetéis molotov foram lançados hoje em uma sinagoga da Antuérpia, informaram autoridades. O ataque resultou em uma janela quebrada, mas nenhum fogo. Este é o segundo ataque contra instituições judaicas na Bélgica apenas nesta semana.