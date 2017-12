Igreja protestante manda queimar os livros de Harry O ministro de uma igreja do estado de Novo México, nos EUA, ordenou a queima dos livros de Harry Potter em uma "fogueira sagrada", alegando que eles representam "uma abominação em relação a Deus". O religioso Jack Brock ordenou que sejam lançadas às chamas as cópias dos populares livros da escritora inglesa J.K. Rowling, diante da Igreja da Comunidade Cristã de Alamogordo, no próximo domingo. "São livros que incentivam os jovens a aprender sobre feitiços, magos e as práticas da bruxaria; todas as coisas que representam uma abominação diante de Deus", disse o ministro. Segundo Brock, de 74 anos, as aventuras do jovem aprendiz de mago, que estuda na Escola de Bruxaria de Hogwarts , "arruinará a vida de muitos jovens". Os livros de Rowling são um absoluto best-seller em todo o mundo, enquanto que o filme recentemente estreado está batendo recordes em todos os cinemas do mundo. A respeito dos que a acusam de incentivar a bruxaria, Rowling diz que "já me encontrei com milhares de jovens e nenhum deles jamais me dissse que decidiu converter-se em mago ou feiticeiro através de meus livros".