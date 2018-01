Igreja quer reduzir número de seminários na Inglaterra Enfrentando uma grande queda no número de candidatos a padre, a Igreja Católica da Inglaterra informou hoje (28) que está considerando a hipótese de fechar metade de seus seminários no país. Autoridades eclesiásticas inglesas disseram que a Igreja está estudando a possibilidade de reduzir seus quatro seminários no país para apenas dois, depois que as vagas de apenas metade de seus centros de estudos foram preenchidas no corrente ano acadêmico. "Os números nos seminários caíram e eles deverão se manter neste nível", disse o monsenhor Andrew Summersgill, secretário-geral da Conferência dos Bispos da Inglaterra e do País de Gales. Segundo ele, a Igreja precisa analisar "os caminhos mais apropriados para treinar os padres no século XXI", o que deverá gerar várias discussões sobre o futuro dos seminários. Depois de uma discussão sobre o caso na segunda-feira, membros da conferência recomendaram que os líderes dos seminários se encontrem com seus arcebispos e analisem a questão com o Vaticano antes de tomar qualquer decisão. Os padres ingleses estudam em torno de seis anos em seminários a um custo de 80.000 libras (US$ 116.000) cada um. Atualmente, 230 seminaristas estão sob treinamento na Inglaterra. Os quatro seminários ingleses, mais dois em Roma e um em Valladolid, Espanha, oferecem 500 vagas para padres da Inglaterra e do País de Gales.