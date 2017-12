Igreja reafirma que diaconato é coisa para homem O Vaticano reiterou nesta segunda-feira a proibição a mulheres de serem diaconisas e criticou as escolas que as preparam para exercer o diaconato. A ordenação para diácono é um passo prévio à ordenação para o sacerdócio - exercício que a Igreja Católica reserva totalmente para os homens. Os diáconos ajudam a oficiar os serviços litúrgicos, entre outras obrigações. O Vaticano disse ter reiterado a proibição após receber informes de "vários países" sobre cursos "destinados, direta ou indiretamente, à ordenação de mulheres como diaconisas". O Vaticano não menciona os países onde existem esse cursos, mas muitos deles estão localizados nos EUA. Na declaração desta segunda-feira, a Igreja diz que está abrindo para as mulheres "outras amplas perspectivas de serviço e colaboração".