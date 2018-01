Igreja venezuelana pede que Exército apoie protestos contra Maduro

CARACAS - A Conferência Episcopal Venezuelana (CEV) pediu nesta quarta-feira, 12, que As Forças Armadas Bolivarianas (FANB) "fiquem ao lado do povo e da Constituição", em um pedido indireto para que o Exército, principal força de sustentação política do chavismo, rompa com o governo.

A CEV também voltou a pedir que o governo venezuelano desista da Assembleia Nacional Constituinte e liberte os presos políticos.

Tida como um importante mediador político na Venezuela, Igreja Católica rompeu na semana passada com o governo do presidente Nicolás Maduro, quando qualificou o chavismo como uma ditadura e declarou-se contrária à eleição, em 30 de julho, de uma Assembleia Nacional Constituinte.

A Conferência Episcopal Venezuela (CEV) também informou que pretende apoiar, com apoio logístico, a consulta informal organizada pela oposição sobre a nova Carta.

“Essa Assembleia prevista para o final de julho será imposta à força e o resultado serão a constitucionalização de uma ditadura militar, socialista, marxista e comunista”, disse o monsenhor Diego Padrón, presidente da CEV. “Já não há conflito ideológico entre direitas e esquerdas, e sim uma luta entre um governo convertido em ditadura e todo um povo que clama por liberdade.” / AP