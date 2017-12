Igrejas apelam para EUA se contenham em relação ao Iraque Líderes cristãos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha apelaram hoje para os governo americano e britânico para se conterem com relação ao Iraque, disse hoje o Conselho Mundial de Igrejas. Um grupo de 37 líderes protestantes e outros representantes de igrejas enviou uma carta na última sexta-feira à Casa Branca e a Downing Street expressando sua preocupação com "o possível custo humano em uma guerra com o Iraque, principalmente de civis". Na carta, os líderes cristãos afirmaram também que o "o governo iraquiano tem a obrigação de cessar sua repressão interna, pôr um fim às suas ameaças à paz (e) abandonar seus esforços para desenvolver armas de destruição em massa". O Conselho Mundial de Igrejas representa 342 igrejas em mais de 100 países em todos os continentes, excluindo a Igreja Católica, que trabalha em conjunto com o conselho como um não-membro.