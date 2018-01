Igrejas católicas em Santiago sofrem ataques antes de visita do papa

SANTIAGO - Três igrejas católicas foram atacadas na madrugada desta sexta-feira em Santiago, a poucos dias da chegada do papa Francisco ao Chile. O subsecretário do Interior, Mahmud Aleuy, visitou esta manhã duas das três igrejas atacadas nas comunas de Estação Central, Recoleta e Peñalolén.

A igreja de Recoleta, no norte de Santiago, sofreu um ataque com explosivo, segundo mostraram imagens de câmeras de segurança divulgadas por meios de comunicação locais.

Aleuy confirmou que "o governo apresentará uma ação nas próximas horas por infração à lei de armas, após ataque a outros dois templos".

"Isso de ontem à noite é muito estranho, porque não é algo que alguém possa identificar, como um grupo específico, se chama 'corpos livres', ou uma coisa assim", disse a presidente Michelle Bachelet, consultada pelos ataques em uma entrevista de rádio.

O primeiro dos ataques com artefato incendiário ocorreu na comuna de Estação Central e atingiu a paróquia Santa Isabel da Hungria, onde foi encontrado um panfleto com uma mensagem contra o pontífice: "Papa Francisco, as próximas bombas serão na sua batina".

A igreja teve danos na fachada e nos vitrais.

O ataque seguinte atingiu a igreja Emmanuel, na Recoleta, que teve danos nas portas e janelas. Instantes depois foi registrado outro ataque, desta vez na paróquia Cristo Vencedor, na comuna de Peñalolén.

Francisco chegará na noite de segunda-feira ao Chile para iniciar uma visita de três dias, nos quais celebrará missas em massa em Santiago e nas regiões de Temuco e Iquique. /AFP