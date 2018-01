Igrejas católicas são atacadas no Iraque Uma série de ataques coordenados atingiu igrejas católicas no Iraque neste domingo. Pelo menos duas igrejas foram atingidas em Bagdá e uma em Mosul nos primeiros atentados contra a minoria católica no país desde o início da guerra liderada pelos EUA no país. Algumas agências de notícias informam que cinco igrejas foram atingidas no país. Dois carros carregados com explosivos explodiram em frente a duas igrejas em Bagdá ferindo 20 pessoas. Outras duas explosões atingiram uma igreja em Mosul aproximadamente no mesmo momento dos ataques em Bagdá. Pelo menos uma pessoa morreu.