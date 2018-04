Igrejas disputam o crédito pelo ''milagre'' da mina San José Enquanto as equipes de resgate avançam na direção dos mineiros soterrados, igrejas rivais disputam a autoria do milagre em andamento. Sacerdotes evangélicos, adventistas e católicos tentam imprimir a própria fé ao surto de fervor religioso motivado pelo drama dos mineiros. As três confissões reivindicaram o crédito pelo que dizem ser a intervenção divina na sobrevivência - e resgate iminente - dos 33 homens.