Ilegitimidade e corrupção podem encerrar governo Macchi A prolongada e conturbada crise do Paraguai, que se arrasta há mais de 13 anos, pode estar entrando em fase terminal, não só pela ilegitimidade do atual governo, mas também por causa da grave crise social e econômica que enfrenta o país. Analistas políticos paraguaios, consultados pela Agência Estado, afirmam que a ilegitimidade do governo do presidente Luis González Macchi, que assumiu há pouco mais de quatro anos por decisão da Corte Suprema de Justiça, somada ao alto grau de corrupção, vem provocando um forte sentimento em favor da liderança do foragido general Lino Oviedo, exilado no Brasil. "Não se pode pensar nem fazer democracia com a exclusão da maioria", diz Bernardino Cano Radil, professor de Direito Constitucional e Teoria Política da Universidade Nacional do Paraguai. O professor se refere justamente ao grande crescimento de apoio a partidários de Oviedo nos últimos anos. Além disso, acrescenta o professor, "a repressão política escandalosa se soma à incapacidade de governar um país, onde a número de funcionários públicos cresceu de 78 mil, em 1989 (final do governo Alfredo Stroessner), para mais de 200 mil hoje". Protestos Nos últimos três anos, 20 pessoas morreram em manifestações populares contra o governo Macchi, que se sustenta no poder com apoio da cúpula do tradicional Partido Colorado e parte do Congresso. "Enquanto não houver eleições democráticas, com participação de todos os partido e de todos os excluídos, não haverá estabilidade no Paraguai e a violência se manterá crônica e endêmica", acrescenta Cano Radil, em entrevista concedida por telefone de Assunção. O professor lembra ainda que, no mês passado, na tentativa de acalmar os protestos de camponeses e trabalhadores, o governo decidiu suspender o processo de privatizações, que se lançaram contra esse plano e praticamente obrigaram o Congresso a votar em favor da anulação da Lei de Reforma do Estado. "A suspensão desse processo, no entanto, não foi decidida apenas pela pressão popular para manter empresas do Estado, mas por causa do nível de corrupção que envolvia a venda das companhias públicas", explica o professor, também colunista político do jornal La Nación. Privatização Quando fora anunciado o programa de privatizações de empresas do Estado, entre elas a de comunicações e de água potável e de saneamento básico, alguns incidentes já haviam provocado a morte de uma pessoa. Mais de 6 mil camponeses ameaçaram, então, invadir Assunção. O conflito estourou quando o governo quis impor seu programa de privatização depois de ter suspendido inúmeras vezes a venda da companhia de telecomunicações do país, a Copaco. González Macchi foi, na época, acusado de driblar, durante o processo, a Procuradoria Geral e fazer com que se pagasse US$ 500 mil a um notário, amigo do presidente, para redigir um documento da empresa, que, de acordo com a oposição, seria colocado em concessão por US$ 200 milhões, quando os analistas calculavam o preço da empresa em US$ 600 milhões. As denúncias, então, obrigaram Macchi a suspender também a venda da companhia de água e saneamento básico Essap. Para piorar o clima, a situação econômica e social do Paraguai é cada vez pior. O FMI vem exigindo do governo um duríssimo ajuste fiscal antes de receber um socorro financeiro. Além do conturbado problema político, o Paraguai enfrenta ainda atrasos no pagamento de US$ 18 milhões referentes aos serviços (juros) de sua dívida, uma queda crônica do intercâmbio comercial com seus sócios no Mercosul e atraso de mais de 15 dias nos salários de 50% do funcionalismo público. Uma missão do FMI se encontra em Assunção para definir detalhes de um socorro de US$ 61 milhões. O país também mostra problemas cambiais. O dólar disparou de 3,5 mil guaranis para mais de 6,4 mil guaranis apenas nos últimos 18 meses. Oviedo Às denúncias de corrupção e à insatisfação dos paraguaios somaram-se agora rumores de uma volta ao país do foragido general Lino Oviedo, que se encontra no Brasil. Centenas de "oviedistas", decidiram, na segunda-feira, bloquear pontes e estradas que ligam o país ao Brasil e Argentina, enquanto que um reduzido de adeptos ao general, também acusado de ser o mandante do assassinato do vice-presidente Luis María Argaña, em março de 1999, se concentraram em frente ao Congresso e ao palácio presidencial. Oviedo, ex-comandante em chefe do Exército paraguaio, permanece exilado no Brasil desde que fugiu do Paraguai para a Argentina e, ao final de 1999, de Buenos Aires para o Brasil, pouco antes do fim do mandato de seu amigo e ex-presidente Carlos Menem. O general foi condenado a dez anos de prisão depois de liderar uma tentativa frustrada de golpe de Estado em 1996 contra o então presidente Juan Carlos Wasmosy, também acusado de corrupção. Macchi, ex-presidente do Senado, assumiu a presidência em março de 1999 depois da renúncia de Raúl Cubas. Eleições Desde então, o presidente paraguaio foi sempre acusado e denunciado por atos de corrupção. Nos últimos dias corriam rumores de que Macchi seria substituído pelo o vice-presidente, Julio César Franco (conhecido como Yoyito), líder do Partido Liberal e partidário de conceder anistia a Oviedo. Vale lembrar que Yoyito chegou à vice-presidência graças à pressão dos oviedistas. A queda de Macchi e subida de Yoyito ao poder seria o primeiro passo para antecipar as eleições, marcadas inicialmente para 27 de abril do próximo ano. Antecipar eleições no Paraguai, no entanto, também é difícil, já que, pela lei eleitoral, são necessárias eleições prévias gerais para escolher os candidatos dos partidos. Além dos tradicionais Partido Colorado e Partido Liberal, surgiram o União Nacional de Cidadãos Éticos (de Lino Oviedo), o País Solidário e o Pátria Unida. Os protestos de ontem, quando morreram duas pessoas durante violentos choques com o Exército, obrigaram o governo a decretar estado de exceção, suspendendo os direitos constitucionais dos cidadãos por um período de cinco dias, se aprovado pelo Congresso nas próximas 48 horas. O ministro do Interior, Víctor Hermoza, ordenou a detenção dos dirigentes políticos e sindicalistas partidário de Oviedo, aos quais o governo acusa de instigadores das manifestações. A última vez que o governo havia decretado estado de exceção foi no dia 18 de maio de 2000, quando um grupo de militares e civis, também partidário do foragido general Oviedo, se levantaram contra seus superiores.