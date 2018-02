Ilha vulcânica japonesa é atingida por série de tremores

O tremor mais forte, de magnitude 6,2, foi registrado na costa da ilha de Miyake na noite desta quarta-feira (horário local), a uma profundidade de 20 quilômetros, informou a Agência Meteorológica do Japão. Cerca de 20 abalos mais fracos, metade os quais fortes o suficientes para serem sentidos pelas pessoas, foram registrados na área durante o dia.

A polícia de Tóquio disse que o terremoto mais forte deixou três pessoas levemente feridas. Um homem na faixa dos 40 anos sofreu cortes provocados por vidros quebrados e dois idosos sofrerem arranhões após caírem numa casa de repouso. O tremor de magnitude 6,2 também provocou a queda de um muro de concreto numa casa e vários deslizamentos em toda a ilha.

"Tivemos tremores moderados desde esta manhã e um, à noite, foi surpreendentemente forte. Alguns objetos caíram no chão", disse o funcionário público da vila de Miyake, Naonobu Hayakawa.

A Agência Meteorológica disse não ter detectado elevação significativa na atividade vulcânica e que não havia risco de um tsunami.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vulcão, localizado a 180 quilômetros ao sul de Tóquio, entrou em erupção pela última vez em 2000, o que obrigou a retirada de todos os 3 mil moradores da ilha pelo período de cinco anos.

Um tremor de magnitude 5,8 foi registrado na noite desta quarta-feira na costa de Miyagi, região norte do Japão, sacudindo parte da área devastada pelo terremoto e tsunami de 2011. Não havia informações sobre ferimentos ou danos nessa região do país. Não foram registrados problemas nas usinas nucleares locais, nem mesmo em Fukushima Dai-ichi, segundo a agência de notícias Kyodo. As informações são da Associated Press.