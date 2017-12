Ilhas Liberty e Ellis reabrem para turistas O primeiro barco com turistas chegou à Liberty Island na manhã desta quinta-feira e marcou o reinício das visitas à Estátua da Liberdade após os atentados de 11 de setembro. As ilhas Liberty e Ellis, que também reabriu nesta quinta, estão de frente para o Porto de Nova York e próximas à parte baixa de Manhattan, onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center. Apesar de os turistas poderem agora visitar a Liberty Island, eles só poderão entrar na estátua a partir do ano que vem, segundo previsões preliminares do Serviço Nacional de Parques. John Delano, de nove anos, natural de Richmond, Estado de Virginia, foi o primeiro a pisar na ilha, seguido por seu irmão Philip, de 12 anos. Chip, pai dos garotos, disse que a família decidiu passar as férias em Nova York apenas após os ataques contra o World Trade Center. "Dissemos aos meninos que era este o momento", contou Delano. Ellis Island, por onde milhares de imigrantes entraram nos Estados Unidos no último século, será totalmente reaberta. Novas e mais rígidas medidas de segurança estão em vigor. Os visitantes têm de passar por detectores de metal antes de embarcar rumo às ilhas. Sacolas e mochilas estão proibidas, e guardas de uma companhia privada de segurança revistam os turistas. Leia também: Extintos todos os focos de incêndio no WTC Carta transportada num dos aviões do WTC é devolvida à remetente Reveja: Ataques terroristas nos EUA